01:05 28.05.2026 (обновлено: 05:53 28.05.2026)
Ученый назвал показатель угасания организма у пожилых

Прием у врача. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высокий уровень белка NfL в глубокой старости может указывать не только на повреждение мозга, но и на общее старение организма.
  • В исследовании профессора Ясумити Араи и его коллег высокий уровень NfL был связан со снижением функции почек, анемией и снижением уровня альбумина.
  • Для получения окончательных выводов необходимы дальнейшие исследования.
ТОКИО, 28 мая — РИА Новости. Высокий уровень белка NfL в глубокой старости может указывать не только на повреждение мозга, но и на общее старение организма, рассказал РИА Новости профессор медицинского факультета Университета Кэйо Ясумити Араи.
"В нашем исследовании высокий уровень NfL был связан со снижением функции почек, анемией и снижением уровня альбумина. Поэтому можно предположить, что NfL также отражает старение и хрупкость всего организма", — заявил ученый.
Араи и его коллеги из Центра исследований долгожителей медицинского факультета Университета Кэйо изучили связь нескольких биомаркеров с когнитивными функциями и смертностью у японцев в возрасте 100 лет и старше. Одним из таких показателей стал NfL, или нейрофиламент легкой цепи, — белок, связанный с повреждением нервных волокон.
"NfL отражает повреждение нервных аксонов и, как считается, показывает степень общего повреждения мозга", — пояснил ученый.
По словам профессора, за снижением когнитивных функций у столетних людей могут стоять широкие возрастные процессы, включая нарушения мозгового кровообращения и хроническое воспаление.
При этом Араи подчеркнул, что NfL выводится почками, поэтому нельзя исключать, что у сверхпожилых людей со сниженной функцией почек его концентрация может повышаться.
"Для получения окончательных выводов, вероятно, необходимы дальнейшие исследования, в том числе анализ временных рядов данных о биомаркерах и общем состоянии старения организма", — добавил он.
