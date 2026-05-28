Солнцев: Герой России из Оренбуржья выдвинулся на выборы в Госдуму

УФА, 28 мая – РИА Новости. Герой России, ветеран специальной военной операции из Оренбуржья – Нурсултан Муссагалеев выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе "Макс".

"Герой России, ветеран специальной военной операции из Оренбуржья – Нурсултан Муссагалеев выдвинул свою кандидатуру на выборы в Государственную думу РФ", - говорится в сообщении.

Руководитель региона добавил, что поддерживает Муссагалеева в этом решении.

"Горжусь, что именно люди с несгибаемым характером, кто прошел горнило суровых испытаний – военных действий, а значит, как никто другой знает, что такое патриотизм и любовь к родине, готов менять ее к лучшему. Именно в такие руки и нужно передавать будущее нашей страны", - отметил Солнцев.

Муссагалеев прошел непростые испытания во время участия в СВО. Под его командованием рота вступила в бой с превосходящими силами противника. В течение двух часов было уничтожено 19 единиц техники врага. При этом потерь среди подчиненных Муссагалеева не было. За это военный получил высокую награду – медаль "Золотая Звезда".

В 2024 году Нурсултан стал участником проекта "Время героев", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. А после передавал опыт в региональной кадровой программе "Герои Оренбуржья". В марте 2025 года он получил свое первое назначение – стал главой родного для него Новосергиевского района, сказал губернатор Оренбургской области.