Новый форум межрегионального сотрудничества пройдет в Омске, заявил Токаев

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Следующий форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана пройдет в Омске 20 августа, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
