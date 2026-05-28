Новый форум межрегионального сотрудничества пройдет в Омске, заявил Токаев - РИА Новости, 28.05.2026
10:49 28.05.2026 (обновлено: 16:20 28.05.2026)
Новый форум межрегионального сотрудничества пройдет в Омске, заявил Токаев

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что следующий форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Омске 20 августа.
  • Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом и примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Астане.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Следующий форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана пройдет в Омске 20 августа, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
"Доброй традицией стало проведение форума межрегионального сотрудничества. Насколько я понимаю, следующий форум состоится в Омске. Мне сообщили, что примерная дата - 20 августа", - сказал Токаев на встрече с Путиным.
РоссияКазахстанОмскКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинАлексей Оверчук
 
 
