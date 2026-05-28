Лантратова помогла мужчине, у которого мошенники забрали квартиру

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла мужчине отменить сделку о переоформлении квартиры на мошенников.
"Михаил И. из Липецка оказался в трудной ситуации. Его квартиру переоформили на себя мошенники. По словам мужчины, он получил квартиру по наследству. Продавать ее не собирался. Однако был оформлен договор купли-продажи на 2,2 миллиона рублей", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Федеральный омбудсмен отметила, что, по словам самого Михаила, в день оформления он находился в уязвимом состоянии, плохо себя чувствовал и не понимал, какие документы подписывает. Он думал, что речь идет об оформлении земельного участка, а не о продаже квартиры. Денег за жилье он не получил.
"Мужчина обратился в полицию. Но ему несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела. Михаил написал нам об этом. Мы направили запрос в прокуратуру Советского района Липецка. Там проверили проверку. В результате прежнее решение отменили", - добавила омбудсмен.
Лантратова уточнила, что было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие должно установить все обстоятельства переоформления квартиры.
"Благодарю прокуратуру за оперативную реакцию. Будем следить, чтобы расследование было объективным, а права заявителя - защищены", - отметила омбудсмен.
