Россия и Казахстан оценили роль ОДКБ в обеспечении стабильности в регионе

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. РФ и Казахстан признают ключевую роль ОДКБ в обеспечении стабильности в регионе и нацелены на дальнейшее совершенствование ее потенциала, следует из совместного заявления лидеров двух стран.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана опубликовано на сайте Кремля.
"Признаем ключевую роль Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в обеспечении региональной стабильности и подчеркиваем нацеленность на дальнейшее совершенствование потенциала ОДКБ, в том числе в рамках текущего председательства Российской Федерации", - говорится в документе.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. После церемонии официальной встречи лидеры двух стран провели российско-казахстанские переговоры, после которых состоялась церемония подписания документов.