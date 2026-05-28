Полянский назвал ОБСЕ инструментом гибридной войны против России

ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Члены НАТО и ЕС вместо продвижения диалога и поиска путей сотрудничества превратили ОБСЕ в инструмент своей гибридной войны против России, заявил постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.
Дипломат заявил на площадке ОБСЕ, что минувшей ночью ВСУ атаковали дронами гимназию в Сватове в ЛНР. По его словам, в момент удара детей в здании не было. Он также выразил мнение, что атаки на объекты в Донбассе могут продолжиться, и раскритиковал западные страны за отсутствие осуждения действий Киева. Он добавил, что те, кто не осудил украинские атаки, становятся "подельниками киевских убийц и соучастниками этого преступления".
"Станет таковым и швейцарское председательство, а также исполнительные структуры нашей Организации, на которую некогда в Европе возлагались большие надежды. Теперь уже понятно, что напрасно – члены НАТО и ЕС вместо продвижения диалога и поиска путей сотрудничества превратили ее в инструмент своей гибридной войны против России", - сказала Полянский на заседании постсовета ОБСЕ в четверг.
Он добавил, что эту "деградацию" теракт в Старобельске высветил как лакмусовая бумажка. "Не найдя ни одного слова осуждения очевидного злодеяния, вы постарались извратить цели и результаты наших ответных ракетных ударов по военным объектам, предприятиям ВПК и центрам принятия решения на Украине. Показав таким образом, что на российских детей, как, собственно, и на детей украинских, вам абсолютно наплевать", - заключил он.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.