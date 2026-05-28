Чистая математика: в США высчитали срок, когда схлопнется оборона Украины

Ученые и аналитики — часто скучные и упрямые люди, витающие в своих цифрах и эмпиреях: они видят свои таблицы и графики, их совершенно не волнует политическая важность момента.

И именно аналитики обратили внимание, что в западных СМИ в последние дни нехарактерно плотным потоком пошли сообщения о том, что, мол, конфликт на Украине — дело теперь точно долгое, на годы; решающих прорывов ни у кого нет и, скорее всего, не будет; потери из-за всемогущих дронов будут расти, а значит, лучше остановиться где есть. Где-то мы уже это слышали и раньше, но почему вдруг такая активность именно сейчас?

Например, издание The Economist вчера процитировало Зеленского, который храбро "распорядился готовиться еще к двум-трем годам войны". Оказывается, согласно сферическим источникам в укроправительстве, "нет убедительных причин считать, что Украина не сможет продолжать боевые действия так долго". По данным издания, Киев делает ставку на развитие беспилотников и рассчитывает на возможные экономические трудности в России

Параллельно с этим Минобороны Украины объявило о запуске программы "логистический локдаун", где в теории благодаря постоянным ударам по тылам ВС России военная логистика армии будет на неопределенный срок парализована. В свою очередь, в BBC написали, что для полного контроля над Донецкой областью Москве понадобится не менее двух лет. В синхронный хор влилась даже старушка Меркель, которая сообщила нечто в таком ключе, что боевые действия на Украине продлятся еще десять лет.

Если звезды зажигают, это кому-нибудь нужно, а если укропропаганда начинает мусолить одни и те же посылы, значит, у кого-то начало сильно пригорать.

Есть предположение, что причина этого состоит в том, что якобы навеки застывший фронт пришел в движение. Идут новости о глубоком прорыве на Днепропетровском направлении; в Константиновке ситуация для ВСУ резко ухудшилась; двинулось Красноармейское направление; ускорилось расширение "санитарных зон" в Сумской и Харьковской областях

При этом западные ресурсы пишут о том, что "украинское общество все сильнее устает от войны и коррумпированного правительства Зеленского" и что острый дефицит живой силы в ВСУ уже не удается компенсировать дронами. Сообщают, что девять из 18 стран-участниц вышли из чешской коалиции по поставкам снарядов на Украину, что поставило проект на стоп: он обеспечивал до 50 процентов всех поставок крупнокалиберных снарядов для ВСУ — и его теперь "невозможно легко заменить".

Также прошли новости, что Зеленский направил Трампу срочное письмо с воплем о критической нехватке у Украины средств противоракетной обороны. Цитата: "Нынешние темпы поставок больше не соответствуют реальной угрозе, с которой мы сталкиваемся".

Секундочку. Ты же вот только что кричал, что "Юкрейн стронг" и готова воевать еще годами. Где ты врал, "зеленый товарисч"?

На этот вопрос, как ни странно, могут дать ответ сугубо гражданские специалисты, они же авторитетные американские ученые.

Несколько дней назад американец с русскими корнями, профессор эволюционной биологии в Университете Коннектикута Петр Турчин, опубликовал интересную работу под названием "Подходит ли украино-российская война к своей концовке?", где он на основе чисто статистических и проекционных моделей показывает неизбежное поражение Украины на горизонте до февраля 2027 года, то есть по совокупности признаков конфликт уже вошел в "концовку". Интересно, что профессор Турчин пишет, что "по западной прессе создается впечатление либо "стоячего фронта", либо даже того, что Россия начинает отступать". Тем не менее количественные модели "войны на истощение" говорят обратное: "Россия продолжает доминировать на поле боя, а при отсутствии "черного лебедя" (глобальное непредсказуемое событие) исход в виде поражения Украины неизбежен". При этом господин Турчин (который, кстати, на основе тех же моделей предсказал много событий в США , включая штурм Капитолия) скромно замечает, что речь не о конкретных датах, а просто о сухой математической оценке тенденций.

Интересно, что в феврале этого года на близкую тему написал другой ученый — в данном случае адъюнкт‑профессор Квинслендского университета технологий ( Австралия ) Уорвик Пауэлл. В отличие от Турчина, который специализируется на математическом анализе исторической динамики и социальных процессов, Пауэлл является признанным авторитетом в области блокчейна и "умных" цепочек поставок.

Так вот, на основе уже его собственной количественной модели Пауэлл утверждает, что Украина в ближайшие шесть-девять месяцев достигнет точки, где ее оборона станет несостоятельной, а дальнейшие территориальные потери — лавинообразными. За точку отсчета он берет состояние ВСУ "на пике" — ноябрь 2025 года, после которого началось сжатие. По расчетам Пауэлла, когда численность ВСУ дойдет до 73 процентов от пика, оборона начнет резко терять связность и устойчивость, а потери возрастут в два-три раза, на фоне чего российские войска возьмут Одессу , а режим в Киеве будет заменен.

Опять же, Пауэлл оговаривается, что это не он сам — просто циферки так сошлись.

Согласимся, что такие прогнозы читать очень приятно.