Уровень бедности в Нижегородской области сократился до 5,2%
15:58 28.05.2026
Уровень бедности в Нижегородской области сократился до 5,2%

Уровень бедности в Нижегородской области сократился до 5,2% по итогам 2025 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Уровень бедности в Нижегородской области по итогам 2025 года снизился до 5,2%, существенную роль в этом сыграло предоставление гражданам мер социальной поддержки, заявил глава региона Глеб Никитин.
"Нижегородская область улучшила свои позиции в рейтинге субъектов страны по уровню бедности. За два года – с 2023-го по 2025-й – регион поднялся с 16-го на 11-е место. По итогам 2025 года уровень бедности в Нижегородской области сократился до 5,2%. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 5,6%, в 2023 году – 7,2%", - сказал Никитин на заседании законодательного собрания региона.
Во время доклада об итогах деятельности правительства региона в 2025 году Никитин подчеркнул, что уровень бедности продолжает сокращаться на фоне стабильного роста доходов населения и благодаря социальной поддержке граждан.
"Выполнение социальных обязательств – основа для обеспечения достойного уровня жизни всех жителей области. Сегодня получателями денежных выплат и иных мер социальной поддержки на территории региона являются порядка 900 тысяч человек, то есть около 30% населения. При этом половина объемов поддержки приходится на семьи с детьми", – отметил губернатор Нижегородской области.
Он подчеркнул, что из 109 видов социальных выплат 97 предоставляются из средств областного бюджета.
По мнению Никитина, одним из эффективных инструментов адресной поддержки стал социальный контракт, позволяющий семьям улучшать свое материальное положение. С 2025 года социальный контракт как механизм финансовой поддержки граждан включен в национальный проект "Семья", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
"Механизм соцконтракта помогает многим людям крепче "встать на ноги", например, устроившись на работу или открыв свое дело. В нашем регионе таких контрактов за 2025 год заключено свыше 4 тысяч, из них в более чем в 2,4 тысячи случаях – на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Безусловно, эту практику будем развивать", – подчеркнул губернатор Нижегородской области.
