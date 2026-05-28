Рейтинг@Mail.ru
Николаев: фильм "Энергия победителей: СВО" несет огромную ценность - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для проекта Чувашская республика - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Чувашская Республика
 
11:32 28.05.2026 (обновлено: 11:45 28.05.2026)
Николаев: фильм "Энергия победителей: СВО" несет огромную ценность

Олег Николаев: фильм "Энергия победителей: СВО" несет огромную ценность

© Фото : Пресс-служба главы ЧувашииФильм "Энергия победителей: СВО" несет огромную ценность
Фильм Энергия победителей: СВО несет огромную ценность - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото : Пресс-служба главы Чувашии
Фильм "Энергия победителей: СВО" несет огромную ценность
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Документальная лента "Энергия победителей: СВО" несет в себе огромную ценность, заявил глава Чувашии Олег Николаев.
В театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля в Чебоксарах состоялась премьера документального фильма "Энергия победителей: СВО", посвященного защитникам Родины из Чувашии. Картина приурочена к годовщинам освобождения Мариуполя и Артемовска.
"Документальная лента "Энергия победителей: СВО" несет в себе огромную ценность. Она дает людям возможность увидеть реальные лица и услышать живые голоса тех, кто прямо сейчас пишет историю на полях сражений. Фильм помогает нам – взрослым - и подрастающему поколению глубже понять суть происходящего и осознать цену мира. Мы не просто поддерживаем такие инициативы, мы будем активно в них участвовать и передадим эти материалы в Национальный музей, а также созданный по поручению президента России Владимира Путина Национальный информационный центр", - сказал Николаев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.
Перед показом фильма гости осмотрели интерактивные площадки, развернутые в фойе театра. Зрители могли настроить связь через коммутатор, попробовать собрать и разобрать оружие или поуправлять беспилотником. Особое внимание привлекла трансляция видеоархива проекта "Голоса Родины" - записей ветеранов, ставших частью Народного цифрового архива историй участников СВО.
Также в этот день глава региона вручил благодарственные письма главным героям картины: младшему лейтенанту Рустаму Широкову и гвардии сержанту Сергею Бородавкину. Гвардии подполковник Димитрий Осипов и гвардии старший лейтенант Юрий Богданов, который сегодня выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, не смогли присутствовать лично. Николаев передал их награды родным. Отмечен вклад и тех, кто помогал создавать документальный фильм. Благодарственные письма главы Чувашии получили генеральный директор ООО "Про Менеджмент" Павел Волков, заместитель начальника отдела по мобилизационной работе администрации главы Чувашской Республики Владимир Кириллов и генеральный директор ООО "Трансэнергопром" Александр Кондратьев.
 
Чувашская РеспубликаОлег Николаев (политик)Чебоксары
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала