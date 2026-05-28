Николаев: фильм "Энергия победителей: СВО" несет огромную ценность

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Документальная лента "Энергия победителей: СВО" несет в себе огромную ценность, заявил глава Чувашии Олег Николаев.
В театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля в Чебоксарах состоялась премьера документального фильма "Энергия победителей: СВО", посвященного защитникам Родины из Чувашии. Картина приурочена к годовщинам освобождения Мариуполя и Артемовска.
"Документальная лента "Энергия победителей: СВО" несет в себе огромную ценность. Она дает людям возможность увидеть реальные лица и услышать живые голоса тех, кто прямо сейчас пишет историю на полях сражений. Фильм помогает нам – взрослым - и подрастающему поколению глубже понять суть происходящего и осознать цену мира. Мы не просто поддерживаем такие инициативы, мы будем активно в них участвовать и передадим эти материалы в Национальный музей, а также созданный по поручению президента России Владимира Путина Национальный информационный центр", - сказал Николаев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.
Перед показом фильма гости осмотрели интерактивные площадки, развернутые в фойе театра. Зрители могли настроить связь через коммутатор, попробовать собрать и разобрать оружие или поуправлять беспилотником. Особое внимание привлекла трансляция видеоархива проекта "Голоса Родины" - записей ветеранов, ставших частью Народного цифрового архива историй участников СВО.
Также в этот день глава региона вручил благодарственные письма главным героям картины: младшему лейтенанту Рустаму Широкову и гвардии сержанту Сергею Бородавкину. Гвардии подполковник Димитрий Осипов и гвардии старший лейтенант Юрий Богданов, который сегодня выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, не смогли присутствовать лично. Николаев передал их награды родным. Отмечен вклад и тех, кто помогал создавать документальный фильм. Благодарственные письма главы Чувашии получили генеральный директор ООО "Про Менеджмент" Павел Волков, заместитель начальника отдела по мобилизационной работе администрации главы Чувашской Республики Владимир Кириллов и генеральный директор ООО "Трансэнергопром" Александр Кондратьев.