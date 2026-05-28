Россия продолжит СВО до устранения угроз безопасности, заявил Небензя

ООН, 28 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжат выполнение целей СВО до полного устранения угроз безопасности, исходящих с территории Украины, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
"Наши Вооруженные силы продолжат выполнение целей специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины до полного устранения угроз безопасности, исходящих с ее территории", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.