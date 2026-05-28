23:23 28.05.2026 (обновлено: 23:28 28.05.2026)
Небензя сравнил теракт в Старобельске с жестокостью нацистов

  • Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сравнил действия киевского режима в Старобельске с действиями нацистов.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек, пострадали 44.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Жестокость, с которыми киевский режим расправился с детьми в Старобельске, можно сравнить с действиями нацистов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«
"То, как киевский режим расправился с детьми, можно сравнить лишь с действиями нацистов и их пособников в годы Второй мировой войны, безжалостно истреблявших мирное население", - заявил он в ходе заседания Совбеза Всемирной организации.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Специальная военная операция на УкраинеСтаробельскВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияВасилий НебензяЛеонид ПасечникООНСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
