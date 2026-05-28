У российской науки есть необходимые ресурсы для развития ИИ, заявил Путин

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Российская наука располагает необходимыми ресурсами для развития искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров с Токаевым и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
"Располагаем интеллектуальным потенциалом: и в области образования этот процесс развивается активно, и академическая наука наша готова к решению задач подобного рода и такого уровня, то есть Россия располагает соответствующими, необходимыми для решения этих задач кадрами", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.
По его словам, развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления и использования энергии.
"У России есть в этом смысле, безусловно, тоже конкурентные преимущества, имею в виду развитые технологии атомной энергетики и малых электростанций атомной генерации и крупных блоков", - отметил он.