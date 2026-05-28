Будущий глава Нацразведки США курировал тему России и владеет русским - РИА Новости, 28.05.2026
04:04 28.05.2026 (обновлено: 09:57 28.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аарон Лукас, который должен стать исполняющим обязанности главы Нацразведки США, владеет русским языком и ранее курировал тему России и Европы в американском Совете национальной безопасности.
  • Лукас более 20 лет работал оперативным сотрудником ЦРУ, часто за рубежом, и избегал публичности.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Аарон Лукас, который, как ожидается, станет исполняющим обязанности главы нацразведки США, владеет русским языком и курировал тему России и Европы в совете нацбезопасности США в первый президентский срок Дональда Трампа, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив соцсети чиновника.
Лукас в 2020-2021 годах занимал пост заместителя старшего директора по вопросам Европы и России в Совете национальной безопасности Белого дома. При этом подробности его работы на российском направлении в открытых источниках не раскрываются.
В 2025 году Лукас в письменных показаниях сенатскому комитету по разведке заявлял, что более 20 лет работал "в тени" как оперативный сотрудник ЦРУ, чаще всего за рубежом, избегал публичности, не пользовался соцсетями, "жил под прикрытиями" и иногда действовал под другими именами.
Помимо русского, Лукас (если верить данным в его соцсети) владеет также немецким и французским языками.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Лукас, занимавший пост заместителя директора нацразведки, временно возглавит ведомство после ухода нынешней главы структуры Тулси Габбард. Она подтвердила, что покинет пост 30 июня и планирует поддержать мужа в борьбе с редкой формой рака.
СМИ при этом сообщали, что Белый дом вынудил Габбард уйти в отставку. По данным Axios, уходящая глава нацразведки на протяжении нескольких месяцев находилась в закулисном конфликте с ЦРУ из-за рассекречивания ряда материалов.
