Будущий глава Нацразведки США курировал тему России и владеет русским

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Аарон Лукас, который, как ожидается, станет исполняющим обязанности главы нацразведки США, владеет русским языком и курировал тему России и Европы в совете нацбезопасности США в первый президентский срок Дональда Трампа, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив соцсети чиновника.

Лукас в 2020-2021 годах занимал пост заместителя старшего директора по вопросам Европы России в Совете национальной безопасности Белого дома. При этом подробности его работы на российском направлении в открытых источниках не раскрываются.

В 2025 году Лукас в письменных показаниях сенатскому комитету по разведке заявлял, что более 20 лет работал "в тени" как оперативный сотрудник ЦРУ , чаще всего за рубежом, избегал публичности, не пользовался соцсетями, "жил под прикрытиями" и иногда действовал под другими именами.

Помимо русского, Лукас (если верить данным в его соцсети) владеет также немецким и французским языками.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Лукас, занимавший пост заместителя директора нацразведки, временно возглавит ведомство после ухода нынешней главы структуры Тулси Габбард . Она подтвердила, что покинет пост 30 июня и планирует поддержать мужа в борьбе с редкой формой рака.