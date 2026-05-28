Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин призвал Германию не повторять ее опыт первой половины XX века - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 28.05.2026
Нарышкин призвал Германию не повторять ее опыт первой половины XX века

Нарышкин посоветовал Германии не повторять ее опыт первой половины XX века

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посоветовал Германии не повторять ее опыт первой половины XX века.
  • Нарышкин напомнил, что Германия отменила долговые ограничения для финансирования расходов на оборону и инфраструктуру, а также запустила программу увеличения численности армии до 460 тысяч военнослужащих.
СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин посоветовал Германии не повторять ее опыт первой половины XX века.
Ранее он напомнил, что Германия в марте прошлого года отменила долговые ограничения для финансирования расходов на оборону и инфраструктуру. Также запущена программа увеличения численности германской армии до 460 тысяч военнослужащих, которая называется "Ответственность за Европу".
"Из истории первой половины XX века известно, как Германия берет на себя ответственность за Европу. И чем это заканчивается - в том числе и для самих немцев, поэтому не советовал бы им этот опыт повторять", - заявил Нарышкин на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Встреча проходит в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
ЕК назвала требование Киева принять Украину в ЕС в 2027 году невыполнимым
Вчера, 09:54
 
ГерманияРоссияЕвропаСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала