Нарышкин иронично высказался о Зеленском

СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Нынешнему украинскому главарю далеко до Гитлера, но он способен сыграть эту роль в третьесортном комедийном фильме, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Нынешнему украинскому главарю, конечно, далеко до Гитлера, хотя он вполне способен сыграть эту роль в каком-нибудь третьесортном комедийном фильме. Киев периодически угрожает физической расправой отдельным европейским политикам, которые отказываются изымать деньги из национальных бюджетов и бросать их в украинскую черную дыру. Оружие с украинского театра военных действий спокойно гуляет по Европе, оказываясь в распоряжении международных террористических группировок", - заявил Нарышкин на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Встреча проходит в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.