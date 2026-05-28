Нарышкин назвал новые вызовы глобальной безопасности

- По словам Нарышкина, западные военно-промышленные компании используют территорию Украины и Ирана для испытаний новых технологий.
СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект и автономные системы вооружения стали новыми вызовами для глобальной безопасности, которые требуют обстоятельного осмысления, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
"Нередко приходится слышать, что решающее значение в геополитическом противостоянии будут иметь не армии, а новейшие технологии, прежде всего искусственный интеллект и автономные системы вооружения. Это действительно новые вызовы для глобальной безопасности. которые требуют обстоятельного осмысления", - сказал Нарышкин на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча проходит в рамках I Международного форума по безопасности в Подмосковье.