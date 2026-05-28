Нарышкин назвал новые вызовы глобальной безопасности

11:57 28.05.2026
Нарышкин: искусственный интеллект стал новым вызовом для глобальной безопасности

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что искусственный интеллект и автономные системы вооружения стали новыми вызовами для глобальной безопасности.
  • Нарышкин подчеркнул, что новейшие технологии, такие как искусственный интеллект и автономные системы вооружения, могут иметь решающее значение в геополитическом противостоянии.
  • По словам Нарышкина, западные военно-промышленные компании используют территорию Украины и Ирана для испытаний новых технологий.
СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект и автономные системы вооружения стали новыми вызовами для глобальной безопасности, которые требуют обстоятельного осмысления, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
"Нередко приходится слышать, что решающее значение в геополитическом противостоянии будут иметь не армии, а новейшие технологии, прежде всего искусственный интеллект и автономные системы вооружения. Это действительно новые вызовы для глобальной безопасности. которые требуют обстоятельного осмысления", - сказал Нарышкин на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча проходит в рамках I Международного форума по безопасности в Подмосковье.
Западные военно-промышленные компании активно используют для испытаний этих новых технологий территорию Украины, а теперь еще и Ирана, добавил Нарышкин.
