Нарышкин призвал немцев и французов выучить уроки истории

СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин посоветовал немцам и французам выучить уроки истории и не связываться "с лицемерным и коварным альбионом, который все равно обманет и умоет руки".
"Хочу дать добрый совет немцам и французам: выучите уже наконец уроки истории и не связывайтесь с лицемерным и коварным альбионом. Он вас все равно обманет, потом еще раз обманет и умоет руки", - сказал Нарышкин в четверг на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Встреча проходит в рамках международного форума по безопасности в Подмосковье.