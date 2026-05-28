Нарышкин рассказал об обсуждениях планетарной войны

СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. В экспертных кругах обсуждается, в какой точке мира начнется или уже началась планетарная война, барабаны особенно громко звучат в Европе, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
"В экспертных кругах всерьез рассуждают, в какой именно точке начнется или уже началась новая планетарная война и есть ли у человечества шанс в ней выжить", - сказал Нарышкин на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Он подчеркнул, что "барабаны войны особенно громко звучат на Европейском континенте".
Встреча проходит в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.