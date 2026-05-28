Нарышкин прокомментировал заявления о конце эпохи ядерного сдерживания

СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, комментируя утверждения западных политиков о том, что эпоха ядерного сдерживания якобы закончилась, заявил, что она еще даже не начиналась, и посоветовал не проверять это утверждение на достоверность.