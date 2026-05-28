Нарышкин прокомментировал заявления о конце эпохи ядерного сдерживания - РИА Новости, 28.05.2026
11:02 28.05.2026 (обновлено: 11:07 28.05.2026)
Нарышкин прокомментировал заявления о конце эпохи ядерного сдерживания

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал утверждения западных политиков о том, что эпоха ядерного сдерживания якобы закончилась.
  • Нарышкин заявил, что эпоха ядерного сдерживания еще даже не начиналась, и посоветовал не проверять это утверждение на достоверность.
  • Заявление было сделано на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.
СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, комментируя утверждения западных политиков о том, что эпоха ядерного сдерживания якобы закончилась, заявил, что она еще даже не начиналась, и посоветовал не проверять это утверждение на достоверность.
"В ряде IT-корпораций прогнозируют, что в будущем технологии искусственного интеллекта окажутся способны повлиять на стратегический баланс сил и сложившийся порядок ядерного сдерживания. Доходит до громких заявлений о том, что, цитирую: "Эпоха ядерного сдерживания закончилась". На это можно ответить одно: эпоха ядерного сдерживания, слава богу, еще даже не начиналась, я бы не советовал ястребам в западном лагере проверять утверждение на достоверность", - заявил Нарышкин на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Встреча проходит в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.
