Британия подстрекает партнеров к столкновению с Россией, заявил Нарышкин

СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Великобритания, этот "злой и циничный гений Европы", подзуживает европейских партнеров к столкновению с Россией, заявил в четверг глава СВР Сергей Нарышкин.
"Отдельно нужно сказать о крайне деструктивной роли, которую играет Великобритания, этот злой, циничный гений Европы. Как и накануне обеих мировых войн, Лондон буквально подзуживает континентальных союзников на прямое столкновение с Россией", - сказал Нарышкин на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Встреча проходит в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.