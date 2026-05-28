10:53 28.05.2026
У США и Израиля не получилось легкой победы в Иране, заявил Нарышкин

Нарышкин: Иран по-прежнему обладает очень солидным военным потенциалом

© Фото : U.S. NavyАмериканский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость"
Американский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость"
  • У США и Израиля не получилось легкой победы в Иране, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
  • По его словам, Тегеран по-прежнему обладает очень солидным военным потенциалом.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. У США и Израиля не получилось легкой победы в Иране, Тегеран по-прежнему обладает очень солидным военным потенциалом, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Вашингтон и Тель-Авив рассчитывали на относительно легкую победу, но этого не получилось. Народ Ирана, государство и вооруженные силы Ирана проявили мужество, стойкость. Иран до сих пор имеет очень солидный военный потенциал", - сказал Нарышкин журналистам.
По его словам, военный конфликт в регионе Персидского залива нельзя квалифицировать иначе, как неспровоцированную агрессию Израиля и США против суверенного государства - Ирана.
Женщина с иранским флагом в центре Тегерана, Иран
МИД Ирана сделал заявление после атаки США
