Украина все хуже справляется с ролью тарана против России, заявил Нарышкин

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украина все хуже и хуже справляется с ролью тарана против России, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Он добавил, что главная причина провала - это катастрофическое уменьшение населения из-за европейцев, которые "просто сточили Украину об Россию и теперь у украинцев один вопрос: как быть дальше?".