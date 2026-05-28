Украина все хуже справляется с ролью тарана против России, заявил Нарышкин

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украина все хуже и хуже справляется с ролью тарана против России, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Украинские беженцы создают дополнительную нагрузку на европейскую систему социального обеспечения, но евроэлиты не видят для себя в этом большой проблемы, так как главное, чтобы Украина продолжала служить с тараном против России. И вот с этой задачей она справляется все хуже и хуже", - заявил Нарышкин на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Он добавил, что главная причина провала - это катастрофическое уменьшение населения из-за европейцев, которые "просто сточили Украину об Россию и теперь у украинцев один вопрос: как быть дальше?".
Встреча проходит в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.