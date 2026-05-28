Рейтинг@Mail.ru
Украина все хуже справляется с ролью тарана против России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 28.05.2026 (обновлено: 11:13 28.05.2026)
Украина все хуже справляется с ролью тарана против России, заявил Нарышкин

Нарышкин: Украине все сложнее справляться с ролью тарана против России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина все хуже справляется с ролью тарана против России, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
  • По его словам, главная причина провала — катастрофическое уменьшение населения.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украина все хуже и хуже справляется с ролью тарана против России, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Украинские беженцы создают дополнительную нагрузку на европейскую систему социального обеспечения, но евроэлиты не видят для себя в этом большой проблемы, так как главное, чтобы Украина продолжала служить с тараном против России. И вот с этой задачей она справляется все хуже и хуже", - заявил Нарышкин на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Он добавил, что главная причина провала - это катастрофическое уменьшение населения из-за европейцев, которые "просто сточили Украину об Россию и теперь у украинцев один вопрос: как быть дальше?".
Встреча проходит в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Чистая математика: в США высчитали срок, когда схлопнется оборона Украины
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМосковская область (Подмосковье)Сергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала