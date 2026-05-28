Оружие с Украины свободно гуляет по Европе, заявил Нарышкин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оружие с украинского театра военных действий свободно гуляет по Европе, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
- По его словам, оно попадает в руки международных террористических группировок.
СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Оружие с украинского театра военных действий свободно гуляет по Европе и попадает в руки международных террористических группировок, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Встреча проходит в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.