Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейским элитам выгодно затягивать украинский конфликт, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
- Он отметил, что европейцы пытаются торпедировать любые попытки мирного урегулирования со стороны России.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Европейским элитам выгодно как можно дольше затягивать украинский конфликт, торпедируя любые попытки мирного урегулирования конфликта, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"С точки зрения европейских элит - им выгодно как можно дольше затягивать украинский конфликт, безумно мечтая о стратегическом истощении, а затем и поражении России. Исходя из этого европейцы пытаются торпедировать любые попытки России мирного урегулирования конфликта", - сказал Нарышкин на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Встреча проходит в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.