ЕС усиленно вооружается, заявил Нарышкин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Евросоюз усиленно вооружается, превращаясь в военный альянс, направленный против России.
- Нарышкин подчеркнул, что Европа стремительно идет к тому, чтобы снова стать эпицентром возникновения глобального конфликта.
СКОЛКОВО (Московская обл.), - РИА Новости. Евросоюз усиленно вооружается, превращаясь в военный альянс, направленный против России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"Евросоюз усиленно вооружается, стремительно превращаясь из транснационального политико-экономического проекта в военный альянс. Ни для кого не секрет, что этот альянс направлен против нашей страны", - сказал он на пленарном заседании международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Встреча проходит в рамках I Международного форума по безопасности в Подмосковье.