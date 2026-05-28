МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мысли обитателей Банковой в Киеве занимают лишь коррупционные возможности выделяемых Западом финансов, они будут продолжать боевые действия "до последнего украинца", заявили в МИД РФ.

"Сформированные этими огромными потоками средств (выделяемых Западом - ред.) чудовищные коррупционные возможности и сохранение властных полномочий - вот что занимает мысли Банковой и ее обитателей. В современных украинских реалиях это означает лишь одно - продолжение боевых действий "до последнего украинца", - заявили в МИД РФ.