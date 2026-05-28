Эксперт рассказал, откуда в Арктике появляется морской мусор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основным источником морского мусора в Арктике являются рыболовные и грузовые суда.
- Примерно 50% мусора в Арктике имеет европейское происхождение (Норвегия, Великобритания, Дания, Швеция, Германия).
- Мусор из Норвежского моря попадает на север Новой Земли благодаря течениям.
МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Основным источником морского мусора в Арктике, согласно результатам исследований, являются рыболовные и грузовые суда, при этом загрязнителями в половине случаев становятся не только российский, но и европейский морской транспорт, рассказал РИА Новости руководитель экспедиции "Арктический Плавучий Университет", директор Института стратегического развития Арктики САФУ Александр Сабуров.
"Судя по данным исследований специалистов из РГГМУ, которые работают в экспедициях АПУ, основные источники связаны с рыболовным промыслом, поскольку в Баренцевом море он ведется очень активно. В первую очередь, это, конечно, рыболовные сети, различная тара – ящики, бутылки, а также буи и так далее. Но интересно, что мусор этот не только и не столько российский. Примерно 50% мусора имеет атрибуцию европейскую (Норвегия, Великобритания, Дания, Швеция, Германия)", - рассказал Сабуров.
По его словам, определить, откуда взялся мусор, можно по этикеткам, таре или другим признакам. Так можно прийти к выводу, что отходы из стран Европы попали в российскую Арктику благодаря течениям. Мусор из Норвежского моря попадает, например, на север Новой Земли.
"Конечно, нужно проводить дополнительные исследования, продолжая мониторинг, моделируя течения, но самая вероятная версия – что значительная часть мусора приносится в эти части Арктики течениями", - отметил эксперт.
Экспедиции "Арктического плавучего университета" проходят при поддержке Минобрнауки России и Русского географического общества с 2012 года.