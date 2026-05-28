Около 20 тысяч МСП Кубани относятся к креативным индустриям

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Краснодарском крае насчитали порядка 20 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые относятся к креативной сфере, сообщает пресс-служба министерства экономики региона.
"Мы видим, что креативный сектор на Кубани активно развивается, и наша задача – поддерживать его, в том числе через системный учет и меры стимулирования. В Краснодарском крае реестр субъектов креативных индустрий объединил 200 участников. Более половины представителей – это юридические лица. Примерно поровну распределились доли индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Каждая из этих категорий превышает 20% от общего числа", – сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Анализ состава реестра по направлениям творческой деятельности показывает, что наиболее широко представлены медиа и средства массовой информации (СМИ): 55 субъектов, или почти 28% от общего числа.
На втором месте по численности – направление моды и дизайна, насчитывающее 22 участников, причем пятеро из них являются самозанятыми.
Сфера отдыха и развлечений насчитывает 17 участников (около 9%), реклама и связи с общественностью – 14 субъектов. В реестр также вошли 18 производителей народных художественных промыслов, из которых 14 являются самозанятыми. Кинематограф представляет 13 участников, гастрономию – восемь организаций.
Остальные участники относятся к таким направлениям, как арт-индустрия, исполнительские искусства, разработка программного обеспечения, музыка и архитектура. Таким образом, краевой реестр объединяет практически все креативные сферы, кроме культурного наследия и видеоигр.
Подать заявление на включение в реестр можно двумя способами: лично обратившись в краевое министерство экономики либо онлайн через портал "Госуслуги. Краснодарский край". Процедура полностью цифровизирована и занимает четыре шага: авторизация на портале, выбор раздела "Меры поддержки", заполнение электронной формы и ожидание уведомления о решении в личном кабинете.
Войти в реестр могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные в России и работающие на территории Краснодарского края по утвержденным направлениям. Важные условия: отсутствие статуса иностранного агента, непричастность к экстремизму, для юрлиц – действующий статус без процедур ликвидации или банкротства.