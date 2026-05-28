Британский мотоциклист погиб в самой опасной гонке мира

Дэниел Ингам имел более чем десятилетний опыт выступлений на этой горной трассе и выиграл престижный Senior MGP в 2024 году.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Британский мотоциклист Дэниел Ингам погиб в результате аварии в гонке Isle of Man TT, сообщается на сайте соревнований.

Ингам разбился в среду, 27 мая, во время вечерней квалификационной сессии.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Дэниела, его близким и друзьям. Также мы от всего сердца сочувствуем его команде. Хотя 2026 год стал для него дебютом на TT, Дэниел имел более чем десятилетний опыт выступлений на этой горной трассе, участвуя в Гран-при острова Мэн с 2016 года, завоевав за это время несколько подиумов и выиграв престижный Senior MGP в 2024 году", - говорится в заявлении организаторов.

Ингам стал 271-м гонщиком, погибшим на Isle of Man TT за всю историю, и первым - с августа 2024 года, когда разбился ирландец Луис О'Рейган.

Это не первый инцидент во время Isle of Man TT-2026. В понедельник девять человек пострадали и были госпитализированы в день открытия гонок после того, как мотоцикл врезался в толпу. В среду во время гонок на мотоциклах с колясками в аварию попали еще два гонщика, братья Райан и Каллум Кроу. Они находятся в больнице. Во вторник в больницу попала гонщица Мария Костелло, которая также участвовала в гонках с колясками. После инцидентов организаторы отменили данную категорию соревнований.

В среду актеры Брэд Питт и Ченнинг Татум приостановили работу над фильмом о гонках "Остров Мэн". Съемки начались в минувшие выходные, но на первой же репетиции произошла авария, когда профессиональный мотоциклист врезался в зрителей.