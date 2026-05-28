Сотрудники "Мособллеса" будут получать служебное жилье в Подмосковье

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. На 137-м заседании Мособлдумы был принят закон, согласно которому сотрудники "Мособллеса" получат право на служебное жилье в Подмосковье. Об этом сообщает 360.ru

Как пояснил председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, эта мера расширяет поддержку для тех, кто работает на удаленных и труднодоступных территориях.

"Лесники и пожарные несут службу на удаленных, зачастую труднодоступных территориях. Именно на них держится система охраны, защиты и тушения пожаров в наших лесах и населенных пунктах", – сообщил Шапкин.

Их проживание непосредственно по месту службы необходимо для обеспечения круглосуточной доступности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. В рамках этой инициативы до 2027 года ведомству будет передано 11 жилых помещений для распределения среди специалистов.