Сотрудники "Мособллеса" будут получать служебное жилье в Подмосковье

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. На 137-м заседании Мособлдумы был принят закон, согласно которому сотрудники "Мособллеса" получат право на служебное жилье в Подмосковье. Об этом сообщает 360.ru.
Как пояснил председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, эта мера расширяет поддержку для тех, кто работает на удаленных и труднодоступных территориях.
"Лесники и пожарные несут службу на удаленных, зачастую труднодоступных территориях. Именно на них держится система охраны, защиты и тушения пожаров в наших лесах и населенных пунктах", – сообщил Шапкин.
Их проживание непосредственно по месту службы необходимо для обеспечения круглосуточной доступности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. В рамках этой инициативы до 2027 года ведомству будет передано 11 жилых помещений для распределения среди специалистов.
Шапкин напомнил, что в регионе регулярно появляются новые пожарные депо, а специалисты закупают технику и внедряют современные цифровые системы мониторинга.