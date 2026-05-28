Рейтинг@Mail.ru
В Москве реконструируют Воробьевский путепровод - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
08:15 28.05.2026 (обновлено: 16:13 29.05.2026)
В Москве реконструируют Воробьевский путепровод

На Воробьевском путепроводе завершили более половины работ

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкРабочие на строительстве моста
Рабочие на строительстве моста - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Рабочие на строительстве моста
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более половины работ по реконструкции Воробьевского путепровода выполнено в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В столице выполнили более половины работ по реконструкции Воробьевского путепровода... Почти за 70 лет эксплуатации сооружение перестало отвечать современным требованиям безопасности и качества транспортной инфраструктуры города. Реконструкция нужна была в связи с разрушением бетона, коррозией арматуры и просадкой плит укрепления насыпи опор сооружения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реконструкцию проводят в три этапа. На каждом из них сохраняют движение транспорта в обоих направлениях.
Специалисты обновляют балки пролетного строения, стойки промежуточных опор, плиты подпорных стен и деформационные швы. Кроме того, они асфальтируют проезжую часть и тротуар и восстанавливают наружное освещение. Наиболее сложный вид работ - замена главных балок.
"Сейчас выполнено 60% от общего объема работ. В них задействована специальная техника, в том числе автокран грузоподъемностью до 500 тонн. При проведении реконструкции используют отечественные материалы. Так, балки пролетного строения поставляет Дмитровский завод мостовых железобетонных конструкций", - уточняется в сообщении.
Движение в районе ремонтных работ на путепроводе - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
В СВАО Москвы началась реконструкция Останкинского путепровода
17 мая, 18:58
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала