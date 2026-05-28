В Москве реконструируют Воробьевский путепровод

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более половины работ по реконструкции Воробьевского путепровода выполнено в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В столице выполнили более половины работ по реконструкции Воробьевского путепровода... Почти за 70 лет эксплуатации сооружение перестало отвечать современным требованиям безопасности и качества транспортной инфраструктуры города. Реконструкция нужна была в связи с разрушением бетона, коррозией арматуры и просадкой плит укрепления насыпи опор сооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реконструкцию проводят в три этапа. На каждом из них сохраняют движение транспорта в обоих направлениях.

Специалисты обновляют балки пролетного строения, стойки промежуточных опор, плиты подпорных стен и деформационные швы. Кроме того, они асфальтируют проезжую часть и тротуар и восстанавливают наружное освещение. Наиболее сложный вид работ - замена главных балок.