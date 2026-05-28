Москвичей предупредили о пике похолодания

Прохожие во время дождливой погоды в Москве. Архивное фото

В четверг ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями и температурой плюс 8–11 градусов.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пик похолодания ожидается в Москве в предстоящие сутки, в пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в четверг в течение дня погода будет пасмурной, пройдут кратковременные дожди. Похолодание усилится, и в дневные часы на термометрах будет всего плюс 8 - плюс 11, что соответствует климатической норме конца сентября.