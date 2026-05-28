Москвичей предупредили о пике похолодания
08:57 28.05.2026 (обновлено: 09:11 28.05.2026)
Москвичей предупредили о пике похолодания

В Москве в ближайшие сутки ожидается пик похолодания

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Прохожие во время дождливой погоды в Москве
Прохожие во время дождливой погоды в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В предстоящие сутки, в пятницу, температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 3–6 градусов ночью и до плюс 9–12 градусов днем.
  • В четверг ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями и температурой плюс 8–11 градусов.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пик похолодания ожидается в Москве в предстоящие сутки, в пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в четверг в течение дня погода будет пасмурной, пройдут кратковременные дожди. Похолодание усилится, и в дневные часы на термометрах будет всего плюс 8 - плюс 11, что соответствует климатической норме конца сентября.
"Предстоящие сутки станут апогеем похолодания. В пятницу в сумерках воздух в Москве остынет до плюс 3 - плюс 6, в Подмосковье до плюс 1 - плюс 6, завтра днем в столице плюс 9 - плюс 12, по области всего плюс 7 - плюс 12", - сказал Тишковец.
