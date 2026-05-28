Россиян предупредили о мошенничестве с использованием "серых" сим-карт

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Злоумышленники массово закупают неактивированные сим-карты на маркетплейсах, устанавливают их в сим-боксы и незаконно регистрируют через похищенные у россиян аккаунты на "Госуслугах", рассказала начальник 2-го отдела Управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России Юлия Меньщикова.

Она рассказала, что на маркетплейсах продаются неактивированные сим-карты, которые заказывают участники преступной схемы. Меньщикова отметила, что злоумышленники могут забирать от 100 до 300 таких сим-карт - в зависимости от того, какой у них находится сим-бокс.

« "Вставляют их в сим-бокс, сообщают куратору номер сим-карты, которая вставлена в сим-бокс. Дальше этот номер сим-карты используется для того, чтобы его активировать и зарегистрироваться с использованием "Госключа" - удаленная регистрация с использованием "Госуслуг", к которым получен неправомерный доступ", - сказала она на круглом столе на тему "Телефонное мошенничество и дистанционный обман: как вовлекают в преступления" в Госдуме

Она добавила, преступники получают неправомерный доступ к "Госуслугам" граждан и заключают от их имени договоры на оказание услуг связи. Такая сим-карта, по словам Меньщиковой, действует недолго - ее блокирует оператор связи. Также оператор уведомляет полицию о скоплении большого трафика в одном месте, откуда правоохранители и изымают сим-бокс.