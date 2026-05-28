В МВД рассказали о новой мошеннической схеме в отношении бизнесменов

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники начали заключать фиктивные договоры с постоплатой на покупку товаров у компаний.

Злоумышленники создают сайты-двойники известных организаций, поддельные печати, штампы и гарантийные письма для подтверждения реальности сделки.

После получения товаров пособники мошенников помогают скрыть продукцию и реализовать ее.

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Мошенники начали заключать фиктивные договоры с постоплатой на покупку товаров у компании, а после доставки продукции перестают выходить на связь, рассказала РИА Новости заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.

"Можно привести в пример совершение дистанционных мошенничеств в отношении юридических лиц - организаций - под предлогом заключения договоров купли-продажи различных товаров, например, оборудования. Злоумышленники договариваются о постоплате, но в действительности просто похищают товары", - рассказал собеседник агентства.

Горяев рассказал, что мошенники создают сайты-двойники известных организаций, изготавливают поддельные печати, штампы, а также гарантийные письма для подтверждения реальности заключаемой сделки.