В МВД рассказали о новой мошеннической схеме в отношении бизнесменов
02:41 28.05.2026 (обновлено: 02:43 28.05.2026)
В МВД рассказали о новой мошеннической схеме в отношении бизнесменов

МВД: мошенники заключают фиктивные договоры с постоплатой на покупку товаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники начали заключать фиктивные договоры с постоплатой на покупку товаров у компаний.
  • Злоумышленники создают сайты-двойники известных организаций, поддельные печати, штампы и гарантийные письма для подтверждения реальности сделки.
  • После получения товаров пособники мошенников помогают скрыть продукцию и реализовать ее.
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Мошенники начали заключать фиктивные договоры с постоплатой на покупку товаров у компании, а после доставки продукции перестают выходить на связь, рассказала РИА Новости заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.
"Можно привести в пример совершение дистанционных мошенничеств в отношении юридических лиц - организаций - под предлогом заключения договоров купли-продажи различных товаров, например, оборудования. Злоумышленники договариваются о постоплате, но в действительности просто похищают товары", - рассказал собеседник агентства.
Горяев рассказал, что мошенники создают сайты-двойники известных организаций, изготавливают поддельные печати, штампы, а также гарантийные письма для подтверждения реальности заключаемой сделки.
По его словам, после получения товаров пособники злоумышленников помогают скрыть продукцию и в дальнейшем реализовать ее.
