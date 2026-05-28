02:34 28.05.2026 (обновлено: 10:08 28.05.2026)
В Роскачестве предупредили о новой схеме мошенников с подготовкой выпускных

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
  • В России мошенники начали предлагать родителям организацию выпускных мероприятий «под ключ» со скидкой до 50%.
  • Аферисты давят на родителей сжатостью сроков скидок и требованиями предоплат, а после получения денег блокируют чаты и удаляют объявления.
  • В Роскачестве рекомендуют проверять площадку для мероприятия, не переводить деньги без договора, сравнивать цены, искать отзывы и уточнять контакты, чтобы не попасть на обман.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мошенники начали предлагать родителям в России организацию выпускных мероприятий "под ключ" со скидкой до 50% - аферисты берут предоплату, а затем пропадают, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Центр цифровой экспертизы Роскачества фиксирует новую волну мошеннических схем, нацеленных на родителей выпускников. Злоумышленники предлагают организовать праздник "под ключ" со скидкой до 50%, берут предоплату и исчезают", - говорится в сообщении.
По словам экспертов, в закрытых чатах и тематических группах появились объявления о проведении выпускных по низким ценам.
"Родителям предлагают полный пакет: праздничное меню, ведущего, фотографа и даже шоу-программу для выпускников. Не желая упустить "уникальную возможность", родители переводят предоплату — от нескольких десятков до сотен тысяч рублей", - отмечают они.
При этом мошенники давят на родителей сжатостью сроков скидок и требованиями предоплат. Сразу после поступления денег аферисты перестают выходить на связь, блокируют чаты и удаляют объявления. Связаться с ними и вернуть средства практически невозможно, рассказали эксперты.
В Роскачестве рекомендуют, чтобы не попасть на обман, проверять площадку, где планируется мероприятие, не переводить деньги без договора, сравнивать цены, искать отзывы и уточнять контакты.
"Ежегодно в преддверии выпускных мы фиксируем всплеск мошеннических схем, ориентированных на родителей и выпускников. В прошлом году злоумышленники активно крали аккаунты на "Госуслугах" под видом продажи ответов на ЕГЭ, а в этом году сместили фокус на организацию праздников", - прокомментировал руководитель Центра цифровой экспертизы организации Сергей Кузьменко.
