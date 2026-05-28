Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

В Роскачестве предупредили о новой схеме мошенников с подготовкой выпускных

Краткий пересказ от РИА ИИ В России мошенники начали предлагать родителям организацию выпускных мероприятий «под ключ» со скидкой до 50%.

Аферисты давят на родителей сжатостью сроков скидок и требованиями предоплат, а после получения денег блокируют чаты и удаляют объявления.

В Роскачестве рекомендуют проверять площадку для мероприятия, не переводить деньги без договора, сравнивать цены, искать отзывы и уточнять контакты, чтобы не попасть на обман.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мошенники начали предлагать родителям в России организацию выпускных мероприятий "под ключ" со скидкой до 50% - аферисты берут предоплату, а затем пропадают, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"Центр цифровой экспертизы Роскачества фиксирует новую волну мошеннических схем, нацеленных на родителей выпускников. Злоумышленники предлагают организовать праздник "под ключ" со скидкой до 50%, берут предоплату и исчезают", - говорится в сообщении.

По словам экспертов, в закрытых чатах и тематических группах появились объявления о проведении выпускных по низким ценам.

"Родителям предлагают полный пакет: праздничное меню, ведущего, фотографа и даже шоу-программу для выпускников. Не желая упустить "уникальную возможность", родители переводят предоплату — от нескольких десятков до сотен тысяч рублей", - отмечают они.

При этом мошенники давят на родителей сжатостью сроков скидок и требованиями предоплат. Сразу после поступления денег аферисты перестают выходить на связь, блокируют чаты и удаляют объявления. Связаться с ними и вернуть средства практически невозможно, рассказали эксперты.

В Роскачестве рекомендуют, чтобы не попасть на обман, проверять площадку, где планируется мероприятие, не переводить деньги без договора, сравнивать цены, искать отзывы и уточнять контакты.