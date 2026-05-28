Монсон призвал ФФККР больше не разрешать сыну Плющенко выступать за Россию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший боец ММА Джефф Монсон, получивший российское гражданство, заявил РИА Новости, что решение сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра о переходе в сборную Азербайджана может быть связано с невозможностью выступать на международной арене, однако сам бы на его месте поступил иначе из-за чувства долга и преданности стране.

"Лично я бы так не поступил. Я бы чувствовал ответственность перед своей страной. Ведь Евгений всю карьеру, став двукратным олимпийским чемпионом, прошел в России. Его сын до 13 лет тоже все получил в России. А теперь он меняет флаг, потому что не может выступать на международной арене. Что будет, когда Россию снова допустят? Он вернется или останется в Азербайджане? На месте ФФККР я бы не позволил ему вернуться и выступать за нашу сборную", - отметил Монсон.