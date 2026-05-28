Монсон призвал ФФККР больше не разрешать сыну Плющенко выступать за Россию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший боец ММА Джефф Монсон, получивший российское гражданство, заявил РИА Новости, что решение сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра о переходе в сборную Азербайджана может быть связано с невозможностью выступать на международной арене, однако сам бы на его месте поступил иначе из-за чувства долга и преданности стране.
Александр Плющенко - сын олимпийского чемпиона Игр в Турине и Сочи Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Ранее несколько не связанных друг с другом источников сообщили РИА Новости, что сын Евгения Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем 21 мая. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона. Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
"Это очень непростое решение. Двукратный олимпийский чемпион и его сын, который мечтает выступать на самом высоком уровне. Из-за санкций против России участвовать в международных соревнованиях и конкурировать с сильнейшими спортсменами невозможно - вас просто не допускают. Поэтому я понимаю, почему они выбрали гражданство Азербайджана", - сказал Монсон.
"Лично я бы так не поступил. Я бы чувствовал ответственность перед своей страной. Ведь Евгений всю карьеру, став двукратным олимпийским чемпионом, прошел в России. Его сын до 13 лет тоже все получил в России. А теперь он меняет флаг, потому что не может выступать на международной арене. Что будет, когда Россию снова допустят? Он вернется или останется в Азербайджане? На месте ФФККР я бы не позволил ему вернуться и выступать за нашу сборную", - отметил Монсон.