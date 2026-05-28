Миллиардер из США раскрыл секрет своей внешности в 81 год

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Его настоящий возраст никто никогда не угадывает. А когда видят цифры в паспорте, то сильно удивляются. Сооснователь компании Oracle Ларри Эллисон уверяет: секрет внешности довольно прост.

Кто такой Ларри Эллисон

Эллисон родился в Бронксе, Нью-Йорк. Его биография началась весьма драматично: сын незамужней 19-летней девушки и пилота ВВС в девятимесячном возрасте был отдан на воспитание дяде и тете матери. Детство прошло в Чикаго в семье среднего достатка.

Карьера началась в Ampex, где он работал над базой данных для ЦРУ. Затем вместе с двумя коллегами Эллисон основал компанию, которая впоследствии получила название Oracle. Первый серьезный успех пришел в 1986 году, когда корпорация вышла на биржу и привлекла 31,5 миллиона долларов.

Со временем Эллисон сумел превратить компанию в крупнейшего производителя программного обеспечения.

Сто миллиардов за один день

Сейчас Oracle — технологический гигант с капитализацией более 218 миллиардов долларов, специализирующийся на базах данных и облачных технологиях. Эллисону принадлежит более 40 процентов акций компании, что и стало основой его огромнейшего состояния.

Невероятный скачок состояния Эллисона произошел в сентябре 2025-го — после публикации отчета Oracle за первый квартал 2026 финансового года. Компания заключила многомиллиардные контракты с ведущими разработчиками ИИ. В результате акции Oracle выросли за один день на 41 процент, что принесло Эллисону рекордные 101 миллиард долларов прибыли.

© AP Photo / Paul Sakuma Американский предприниматель, сооснователь, председатель совета директоров и директор по технологиям корпорации Oracle Ларри Эллисон

Это самый большой однодневный прирост состояния за всю историю ведения рейтинга Bloomberg.

Секрет молодости

Одной из самых обсуждаемых тем, связанных с Эллисоном, является его поразительно молодой внешний вид. И действительно, глядя на него, трудно угадать его возраст.

По словам тех, кто работал с ним, секрет молодости состоит из нескольких компонентов. Десятилетиями он придерживается специального режима питания, основанного на овощах, рыбе и фруктах. Джина Смит, бывший руководитель одного из стартапов предпринимателя, утверждает : "Он никогда не пил ничего, кроме зеленого чая и воды. Его так и называют — веган-аквариумист".

Также много времени Эллисон ежедневно уделяет физическим упражнениям, что позволяет ему сохранять отличную форму.

А его возраст — 81 год! Ларри Эллисон родился 17 августа 1944-го.

Как отметил пластический, челюстно-лицевой хирург, основатель центра инновационной медицины Амжад Аль-Юсеф, Эллисон действительно выглядит совершенно не на свой возраст.

По словам хирурга, тут явно есть следы вмешательств профессионалов: была выполнена подтяжка лица, на постоянной основе делается липофилинг, видна блефаропластика верхних и нижних век и прочее.

© AP Photo / Victor R. Caivano Предприниматель Ларри Эллисон основал компанию Oracle, сделавшую его миллиардером

А вот осанка и грация движений, которые также условно могут сделать человека моложе, связаны с правильным сбалансированным питанием и образом жизни.