Минобороны рассказало, что дает ВС России контроль над Нововасилевкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над Нововасильевкой в Харьковской области.
- Установление контроля над Нововасильевкой нарушает логистику противника на этом участке фронта.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Контроль над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области нарушает логистику противника на этом участке фронта, сообщили в Минобороны России.
В четверг Минобороны сообщало, что в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над Нововасилевкой в Харьковской области.
"Установление контроля над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области нарушает логистику противника по доставке боеприпасов, продовольствия, а также проведения ротации на данном участке фронта", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18