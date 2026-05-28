Минобороны рассказало, что дает ВС России контроль над Нововасилевкой

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Контроль над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области нарушает логистику противника на этом участке фронта, сообщили в Минобороны России.

В четверг Минобороны сообщало, что в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над Нововасилевкой в Харьковской области

"Установление контроля над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области нарушает логистику противника по доставке боеприпасов, продовольствия, а также проведения ротации на данном участке фронта", - говорится в сообщении.