В Минэкономики Японии оценили встречу с российскими представителями
08:57 28.05.2026 (обновлено: 09:00 28.05.2026)
В Минэкономики Японии оценили встречу с российскими представителями

РИА Новости: встречи представителей Японии в России были деловыми

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Флаги России и Японии
Флаги России и Японии. Архивное фото
  • Делегация представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов находилась в России 26–27 мая.
  • В ходе визита состоялись встречи на правительственном уровне с представителями министерства экономического развития России и министерства промышленности и торговли, а также с рядом экономических организаций России.
  • Представитель японского министерства экономики оценила состоявшиеся встречи как деловые.
ТОКИО, 28 мая - РИА Новости, Ксения Нака. Встречи с участием представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов, которые состоялись в России, были деловыми, сказала представитель японского министерства экономики в беседе с РИА Новости.
Делегация представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов находилась в России 26-27 мая. Как сообщало министерство экономики Японии РИА Новости, в ходе визита были запланированы встречи на правительственном уровне.
"Мы оцениваем состоявшиеся встречи как деловые", - сказала представитель министерства экономики Японии РИА Новости.
В ходе визита представителей министерства экономики, торговли и промышленности, японского МИД и бизнес-кругов состоялся ряд встреч с представителями министерства экономического развития России и министерства промышленности и торговли, а также с рядом экономических организаций России. С японской стороны, согласно информации РИА Новости, участвовали в том числе порядка 10 японских компаний.
