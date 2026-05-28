Политолог отметил нарастающие проблемы с миграцией украинцев в Европу - РИА Новости, 28.05.2026
15:42 28.05.2026
Рар: в ФРГ не знают, как справляться с таким количеством беженцев из Украины

© AP Photo / Sergei Grits — Граждане Украины на границе с Польшей
Граждане Украины на границе с Польшей. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Проблемы с массовой миграцией украинцев в Европу нарастают, считает политолог Александр Рар.
Ранее газета Bild со ссылкой на секретный доклад немецких органов безопасности сообщила, что количество мигрантов с Украины, прибывающих в Германию, может увеличиться на фоне решений Варшавы о сокращении пособий для них.
"Германия немного сократила пособия для вновь прибывающих украинских беженцев, но поток приезжающих с Украины людей только вырос. Причина в том, что немецкое "гуманитарное" законодательство разрешает объединение семей. Поэтому родственники людей, перебравшихся в ФРГ на постоянное жительство, могут беспрепятственно попадать в страну", – пояснил Рар в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.
По мнению политолога, никто в Германии не знает, как соцсистема страны будет справляться с таким количеством беженцев. Он отметил, что в настоящее время у Берлина есть деньги на поддержку беженцев - многие украинцы устраиваются на работу, другие живут на пособия, пользуются оплачиваемой для них немецкой медициной и другими услугами. Однако, как отметил эксперт, "даже после окончание конфликта немецкое правительство не собирается возвращаться к прежнему визовому режиму".
"Проблемы с массовой миграцией украинцев в Европу нарастают. При этом власти в странах ЕС под нажимом Брюсселя твердят, что во всех бедах виновата только "агрессивная Россия", – заключил Рар.
В марте власти Польши существенно сократили льготы для граждан Украины. Согласно решению польского правительства, среди прочего, бесплатный доступ к медицинскому обслуживанию сохранится только при наличии медстраховки и уплаты взносов, а бесплатное жилье стало доступно только на короткий срок и только для уязвимых категорий населения.
Ранее в Польше граждан Украины лишили обязательных социальных выплат на детей. Теперь ежемесячное пособие могут получать только работающие украинцы и при условии, что их дети учатся в польской школе.
