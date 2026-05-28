СМИ: поток украинских мигрантов в ФРГ может вырасти из-за пособий в Польше

В марте власти Польши существенно сократили льготы для граждан Украины. Согласно решению польского правительства, среди прочего, бесплатный доступ к медицинскому обслуживанию сохранится только при наличии медстраховки и уплаты взносов, а бесплатное жилье стало доступно только на короткий срок и только для уязвимых категорий населения.