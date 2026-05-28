СМИ: поток украинских мигрантов в ФРГ может вырасти из-за пособий в Польше

01:32 28.05.2026
Bild: поток украинских мигрантов в ФРГ может вырасти из-за пособий в Польше

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество мигрантов с Украины, прибывающих в Германию, может увеличиться на фоне решений Варшавы о сокращении пособий для них.
  • Сейчас украинцы составляют наиболее «статистически значимую группу» незаконно ввезенных людей на восточных границах ФРГ и обеспечивают «более половины всех незаконных въездов» в Германию.
  • По состоянию на май в Польше проживают 960 тысяч украинцев, а всего на данный момент в ЕС находятся 4,4 миллиона украинцев со «временным статусом защиты».
БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Количество мигрантов с Украины, прибывающих в Германию, может увеличиться на фоне решений Варшавы о сокращении пособий для них, сообщает газета Bild со ссылкой на секретный доклад немецких органов безопасности.
"В секретном докладе немецких органов безопасности… содержится предупреждение о том, что все больше украинских беженцев из Польши, спасающихся от войны, могут перебраться в Германию", - говорится в материале.
Согласно докладу, возможному росту числа мигрантов с Украины, помимо сокращения льгот в Польше, могут способствовать сразу несколько факторов, в том числе улучшение погодных условий и активные действия контрабандистов, провозящих иммигрантов нелегально, сообщает издание.
При этом в докладе отмечается, что сейчас именно украинцы составляют наиболее "статистически значимую группу" незаконно привезенных людей на восточных границах ФРГ и обеспечивают "более половины всех незаконных въездов" в Германию. Преимущественно речь идет о мужчинах призывного возраста, которым не разрешено покидать территорию Украины, уточняет издание.
По данным Bild, по состоянию на май в Польше проживают 960 тысяч украинцев. Всего на данный момент в ЕС находятся 4,4 миллиона украинцев, которые имеют "временный статус защиты", то есть они могут работать, получать социальные пособия и медицинскую помощь без подачи заявлений на убежище. С 2022 года в Германии защиту получили 1,35 миллиона украинцев.
В марте власти Польши существенно сократили льготы для граждан Украины. Согласно решению польского правительства, среди прочего, бесплатный доступ к медицинскому обслуживанию сохранится только при наличии медстраховки и уплаты взносов, а бесплатное жилье стало доступно только на короткий срок и только для уязвимых категорий населения.
Ранее в Польше граждан Украины лишили обязательных социальных выплат на детей. Теперь ежемесячное пособие могут получать только работающие украинцы и при условии, что их дети учатся в польской школе.
