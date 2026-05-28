Мендель обрушилась на Зеленского из-за его просьбы к Трампу - РИА Новости, 28.05.2026
08:32 28.05.2026
Мендель обрушилась на Зеленского из-за его просьбы к Трампу

Мендель: Зеленский поставил Вашингтон в неловкое положение из-за письма Трампу

© AP Photo / Petros Karadjias — Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он поставил Вашингтон в неловкое положение своим письмом президенту США Дональду Трампу.
  • По ее словам, Зеленский отклонил множество мирных предложений, назвал новую администрацию США "врагом украинской демократии" и теперь требует еще больше американских ракет.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский своим письмом президенту США Дональду Трампу поставил Вашингтон в неловкое положение, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Зеленский отклонил множество мирных предложений, сумел оттолкнуть от себя новую администрацию США, назвав ее "врагом украинской демократии", не смог создать надежную систему защиты своего народа, а теперь требует еще больше американских ракет, ставя Вашингтон в неловкое положение, поскольку в случае отказа он будет выглядеть плохим союзником", — пожаловалась она в социальной сети X.
Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо американскому президенту с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Как отмечают украинские журналисты, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе отмечается, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами PAC-3 для систем ПВО Patriot.
В тексте письма, с которым ознакомились авторы украинского издания, подчеркивается также недостаточность уже идущих поставок в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), запущенного в августе 2025 года США и НАТО для поставок вооружений Киеву за счет взносов стран-членов альянса.
