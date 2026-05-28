Мексика усилила меры безопасности перед ЧМ по футболу, рассказал политик - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
06:23 28.05.2026
Мексика усилила меры безопасности перед ЧМ по футболу, рассказал политик

Политик Эспиноса: Мексика усилила меры безопасности перед ЧМ по футболу

© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Мексики предприняли дополнительные меры безопасности в Гвадалахаре, Монтеррее и Мехико в связи с проведением матчей чемпионата мира по футболу.
  • Наименее благоприятная обстановка в связи с деятельностью картелей наблюдается в тех регионах, где матчи турнира проводиться не будут.
  • На период проведения мундиаля в Мексике предполагается масштабное развертывание сил обеспечения правопорядка.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Власти Мексики предприняли дополнительные меры безопасности в Гвадалахаре, Монтеррее и Мехико, где состоятся матчи чемпионата мира по футболу, и страна готова принять гостей турнира, рассказал РИА Новости руководитель отделения Рабочей партии Мексики в штате Чьяпас Амадео Эспиноса.
"Мексика готова принять турнир. В Гвадалахаре, Монтеррее и Мехико ситуация в сфере безопасности под контролем", - сообщил собеседник агентства на полях III международного антифашистского форума "Борьба против международного терроризма, произвола и агрессии. За мир и безопасность".
Эспиноса пояснил, что наименее благоприятная обстановка в связи с деятельностью картелей наблюдается там, где матчи турнира проводиться не будут.
Он также отметил, что на период проведения мундиаля в Мексике предполагается масштабное развертывание сил обеспечения правопорядка.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Сборная Ирана по футболу будет базироваться в Мексике во время ЧМ
