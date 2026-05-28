Мексика усилила меры безопасности перед ЧМ по футболу, рассказал политик

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Власти Мексики предприняли дополнительные меры безопасности в Гвадалахаре, Монтеррее и Мехико, где состоятся матчи чемпионата мира по футболу, и страна готова принять гостей турнира, рассказал РИА Новости руководитель отделения Рабочей партии Мексики в штате Чьяпас Амадео Эспиноса.
"Мексика готова принять турнир. В Гвадалахаре, Монтеррее и Мехико ситуация в сфере безопасности под контролем", - сообщил собеседник агентства на полях III международного антифашистского форума "Борьба против международного терроризма, произвола и агрессии. За мир и безопасность".
Эспиноса пояснил, что наименее благоприятная обстановка в связи с деятельностью картелей наблюдается там, где матчи турнира проводиться не будут.
Он также отметил, что на период проведения мундиаля в Мексике предполагается масштабное развертывание сил обеспечения правопорядка.