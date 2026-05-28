17:16 28.05.2026
Дронов: более 250 медиков переехали в Новгородскую область в 2025 году

Сотрудница больницы. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Число медиков, переехавших работать в Новгородскую область, увеличилось до 254 человек в 2025 году, рассказал губернатор Александр Дронов во время ежегодного отчета перед думой региона.
Он отметил, что здоровье человека – одно из ключевых направлений народной программы партии "Единая Россия" и работы правительства региона. Так, почти 50 новых ФАПов и врачебных амбулаторий были открыты в 2025 году в малых населенных пунктах. Завершено строительство крупнейшего медицинского объекта региона – новой детско-взрослой поликлиники в Боровичах стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Там появились современные аппараты МРТ и КТ. Теперь жители могут получать современную диагностику рядом с домом, подчеркнул Дронов.
Обновленная детская поликлиника после капитального ремонта открылась и в Старой Руссе. Почти 160 единиц высокотехнологичного оборудования появилось в областном перинатальном центре, добавил глава региона.
"Двести пятьдесят четыре медицинских работника приехали в прошлом году жить и работать в Новгородскую область – это на 10% больше, чем годом ранее. Мы вдвое увеличили количество целевых мест в медицинских вузах", - рассказал Дронов.
Он отметил, что уже второй год подряд реализуется программа поддержки лучших специалистов. Статус "Новгородская медицинская сестра" и "Новгородский медицинский брат" с выплатами от 100 до 300 тысяч рублей получили 60 специалистов.
Более семи тысяч жителей региона смогли пройти комплексное обследование в рамках проекта "Здоровая семья". Его уникальность в том, что вся семья может пройти специалистов самого разного профиля за один день.
"В 2026 году проект будет расширен, чтобы еще больше людей смогли вовремя получить квалифицированную профилактическую помощь", - подчеркнул глава региона.
 
