Матери-героини в Ростовской области будут получать юрпомощь бесплатно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Женщины, которые удостоены звания "Мать-героиня" в Ростовской области, смогут получать юридическую помощь бесплатно, сообщил журналистам председатель регионального парламента Александр Ищенко.

"Это уже третье законодательное решение Ростовской области с начала текущего (2026 - ред.) года, которое касается матерей-героинь. Ранее они были полностью освобождены от уплаты транспортного налога и получили право на бесплатный земельный участок", - сказал он.

Также бесплатную юридическую помощь смогут получать лица, ходатайствующие о признании их вынужденными переселенцами, беженцами либо получившими временное убежище на территории России.

Кроме того, на заседании в четверг депутаты областного парламента дополнили региональный закон о патриотическом воспитании нормами об увековечении памяти жертв геноцида советского народа, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Новые нормы касаются захоронения останков жертв геноцида, установки мемориальных сооружений, проведения поисковых работ, создания музеев, проведения научных исследований, образовательных мероприятий.