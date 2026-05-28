Рейтинг@Mail.ru
Матери-героини в Ростовской области будут получать юрпомощь бесплатно - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
16:39 28.05.2026
Матери-героини в Ростовской области будут получать юрпомощь бесплатно

Ищенко: матери-героини в Ростовской области будут получать юрпомощь бесплатно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖенщина с детьми
Женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Женщина с детьми
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Женщины, которые удостоены звания "Мать-героиня" в Ростовской области, смогут получать юридическую помощь бесплатно, сообщил журналистам председатель регионального парламента Александр Ищенко.
"Это уже третье законодательное решение Ростовской области с начала текущего (2026 - ред.) года, которое касается матерей-героинь. Ранее они были полностью освобождены от уплаты транспортного налога и получили право на бесплатный земельный участок", - сказал он.
Также бесплатную юридическую помощь смогут получать лица, ходатайствующие о признании их вынужденными переселенцами, беженцами либо получившими временное убежище на территории России.
Кроме того, на заседании в четверг депутаты областного парламента дополнили региональный закон о патриотическом воспитании нормами об увековечении памяти жертв геноцида советского народа, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Новые нормы касаются захоронения останков жертв геноцида, установки мемориальных сооружений, проведения поисковых работ, создания музеев, проведения научных исследований, образовательных мероприятий.
"Конечно, в нашем законе четко прописывается недопустимость публичного оправдания геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны и нацистской идеологии в принципе", - отметил Ищенко.
 
Ростовская областьАлександр ИщенкоДетипомощь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала