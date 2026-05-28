РЭЦ помогает выходить на международные маркетплейсы

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) содействует комплексному подходу в размещении на международных маркетплейсах с помощью сервисов платформы "Мой экспорт", напоминает центр.
"Цифровая платформа "Мой экспорт", созданная Российским экспортным центром (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), активно развивается в рамках предоставления экспортерам комплексного подхода к выходу на зарубежные маркетплейсы. Уже сейчас на ней представлено четыре направления, обеспечивающие поддержку на ключевых этапах выхода и продвижения на зарубежных маркетплейсах", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.
Например, на платформе можно заказать консультации от подрядчиков о том, как запустить продажи товаров или услуг на иностранных маркетплейсах - услуга адресована компаниям, желающим получить подробную информацию о специфике выхода на площадки. Эксперты с практическим опытом размещения товаров разъясняют нюансы торговли на международных маркетплейсах. Также там можно заказать услугу по регистрации аккаунта продавца на маркетплейсе и созданию карточек товаров на нем - сервис для предприятий, которые уже определились с выбором площадки и готовы воспользоваться поддержкой партнеров РЭЦ для запуска онлайн-продаж.
Еще доступна услуга по продвижению товара или услуги за границей - решение для бизнесов, планирующих выход в онлайн-экспорт или уже представленных на международных торговых онлайн-площадках. Услуга направлена на повышение видимости товаров и наращивание объемов продаж. Еще можно воспользоваться анализом аккаунта продавца на маркетплейсе - это аудит и экспертные советы для владельцев аккаунтов на международных электронных площадках или интернет-магазинах. Сервис позволяет оптимизировать профиль продавца и повысить эффективность интернет-торговли.
На платформе нет комиссии, как для заказчика, так и исполнителя. На сегодняшний день 96 компаний с подтвержденной экспертизой готовы оказывать данные услуги через платформу "Мой экспорт". После обновления платформы был более гибко выстроен процесс работы с договорами между заказчиком и исполнителем: теперь в цифровой системе можно работать не только по встроенному шаблону, но и загружать договоры собственного образца. Помимо этого, обновление значительно сократило цифровой путь получения услуги.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".