РЭЦ помогает выходить на международные маркетплейсы

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) содействует комплексному подходу в размещении на международных маркетплейсах с помощью сервисов платформы "Мой экспорт", напоминает центр.

"Цифровая платформа "Мой экспорт", созданная Российским экспортным центром (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), активно развивается в рамках предоставления экспортерам комплексного подхода к выходу на зарубежные маркетплейсы. Уже сейчас на ней представлено четыре направления, обеспечивающие поддержку на ключевых этапах выхода и продвижения на зарубежных маркетплейсах", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.

Например, на платформе можно заказать консультации от подрядчиков о том, как запустить продажи товаров или услуг на иностранных маркетплейсах - услуга адресована компаниям, желающим получить подробную информацию о специфике выхода на площадки. Эксперты с практическим опытом размещения товаров разъясняют нюансы торговли на международных маркетплейсах. Также там можно заказать услугу по регистрации аккаунта продавца на маркетплейсе и созданию карточек товаров на нем - сервис для предприятий, которые уже определились с выбором площадки и готовы воспользоваться поддержкой партнеров РЭЦ для запуска онлайн-продаж.

Еще доступна услуга по продвижению товара или услуги за границей - решение для бизнесов, планирующих выход в онлайн-экспорт или уже представленных на международных торговых онлайн-площадках. Услуга направлена на повышение видимости товаров и наращивание объемов продаж. Еще можно воспользоваться анализом аккаунта продавца на маркетплейсе - это аудит и экспертные советы для владельцев аккаунтов на международных электронных площадках или интернет-магазинах. Сервис позволяет оптимизировать профиль продавца и повысить эффективность интернет-торговли.

На платформе нет комиссии, как для заказчика, так и исполнителя. На сегодняшний день 96 компаний с подтвержденной экспертизой готовы оказывать данные услуги через платформу "Мой экспорт". После обновления платформы был более гибко выстроен процесс работы с договорами между заказчиком и исполнителем: теперь в цифровой системе можно работать не только по встроенному шаблону, но и загружать договоры собственного образца. Помимо этого, обновление значительно сократило цифровой путь получения услуги.