На рынке в Мали нашли запчасти украинских беспилотников

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Журналисты обнаружили на рынке в населенном пункте Тесалит на северо-востоке Мали катушку с оптоволокном для FPV-дрона производства украинской компании 3DTech, сообщает малийское новостное интернет-издание Bamada.
По его данным, местные жители обнаружили катушку в сумке, принадлежавшей боевикам террористической группировки, которые были убиты в ходе недавних столкновений с малийскими силовиками и местными жителями. При этом торговцы переделали бобину под рукомойник и продают ее за небольшую цену на местном рынке. "Пластиковый корпус катушки оптиковолоконного кабеля, легкий и с удобной ручкой, уже был переделан в рукомойник и продается по сниженной цене как новинка недели", - указывает издание.
Благодаря логотипу журналисты сумели установить производителя бобины, однако не смогли выяснить, как беспилотник попал в руки террористов в Мали, в частности, из-за отсутствия серийного номера. Соответствующие запросы были направлены малийскими журналистами производителю и в министерство обороны Украины, однако на момент публикации никакого ответа получено не было.
На протяжении последних лет Мали регулярно подвергается атакам боевиков коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (JNIM*), аффилированной с "Аль-Каидой"*, и повстанцев-туарегов из "Фронта освобождения Азавада" (FLA).
В конце апреля боевики JNIM* совместно с FLA совершили серию атак на военные и административные объекты. В ходе боев погиб министр обороны переходного правительства Мали Садио Камара, после чего полномочия главы оборонного ведомства временно перешли к президенту республики Ассими Гоите.
Минобороны РФ сообщало, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" не позволили совершить госпереворот и не допустили массовой гибели гражданских.
* Террористическая организация, запрещена в России.