Рейтинг@Mail.ru
На рынке в Мали нашли запчасти украинских беспилотников - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 28.05.2026
На рынке в Мали нашли запчасти украинских беспилотников

На рынке в Мали нашли катушку с оптоволокном для дрона производства 3DTech

© Фото опубликовано малийскими СМИПредполагаемая катушка с оптоволокном для FPV-дрона производства украинской компании 3DTech в Тесалите, Мали
Предполагаемая катушка с оптоволокном для FPV-дрона производства украинской компании 3DTech в Тесалите, Мали - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото опубликовано малийскими СМИ
Предполагаемая катушка с оптоволокном для FPV-дрона производства украинской компании 3DTech в Тесалите, Мали
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На рынке в Тесалите (Мали) нашли катушку с оптоволокном для FPV-дрона производства украинской компании 3DTech.
  • Она лежала в сумке, принадлежавшей боевикам террористической группировки.
  • Выяснить, как запчасть попала в руки террористов, не удалось.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Журналисты обнаружили на рынке в населенном пункте Тесалит на северо-востоке Мали катушку с оптоволокном для FPV-дрона производства украинской компании 3DTech, сообщает малийское новостное интернет-издание Bamada.
По его данным, местные жители обнаружили катушку в сумке, принадлежавшей боевикам террористической группировки, которые были убиты в ходе недавних столкновений с малийскими силовиками и местными жителями. При этом торговцы переделали бобину под рукомойник и продают ее за небольшую цену на местном рынке. "Пластиковый корпус катушки оптиковолоконного кабеля, легкий и с удобной ручкой, уже был переделан в рукомойник и продается по сниженной цене как новинка недели", - указывает издание.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Российские военные выявили операторов беспилотников из Франции
11 марта, 07:06
Благодаря логотипу журналисты сумели установить производителя бобины, однако не смогли выяснить, как беспилотник попал в руки террористов в Мали, в частности, из-за отсутствия серийного номера. Соответствующие запросы были направлены малийскими журналистами производителю и в министерство обороны Украины, однако на момент публикации никакого ответа получено не было.
На протяжении последних лет Мали регулярно подвергается атакам боевиков коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (JNIM*), аффилированной с "Аль-Каидой"*, и повстанцев-туарегов из "Фронта освобождения Азавада" (FLA).
В конце апреля боевики JNIM* совместно с FLA совершили серию атак на военные и административные объекты. В ходе боев погиб министр обороны переходного правительства Мали Садио Камара, после чего полномочия главы оборонного ведомства временно перешли к президенту республики Ассими Гоите.
Минобороны РФ сообщало, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" не позволили совершить госпереворот и не допустили массовой гибели гражданских.
* Террористическая организация, запрещена в России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Командир ВСУ заставляет наемников чинить сломанные дроны за донаты
27 мая, 03:37
 
В миреМалиРоссияМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала