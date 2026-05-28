На рынке в Мали нашли запчасти украинских беспилотников

По его данным, местные жители обнаружили катушку в сумке, принадлежавшей боевикам террористической группировки, которые были убиты в ходе недавних столкновений с малийскими силовиками и местными жителями. При этом торговцы переделали бобину под рукомойник и продают ее за небольшую цену на местном рынке. "Пластиковый корпус катушки оптиковолоконного кабеля, легкий и с удобной ручкой, уже был переделан в рукомойник и продается по сниженной цене как новинка недели", - указывает издание.