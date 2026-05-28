19:41 28.05.2026
В Махачкале потушили пожар в здании театра

В Махачкале потушили пожар в здании Русского драматического театра

© ГУ МЧС России по Республике Дагестан/MAXСотрудники МЧС на месте пожара в Русском драматическом театре в Махачкале
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в здании Русского драматического театра в Махачкале ликвидирован на площади 10 квадратных метров.
  • Жертв и пострадавших нет, негативные последствия удалось избежать благодаря современной системе пожаротушения и оперативным действиям ответственных служб.
МАХАЧКАЛА, 28 мая - РИА Новости. Пожар в здании Русского драматического театра в Махачкале ликвидирован, сообщается в канале ГУ МЧС России по Дагестану на платформе "Макс".
Ранее в ведомстве сообщили, что в театре произошло возгорание: горел цех реквизита. Предварительная площадь пожара составляла 50 квадратных метров, затем сообщалось о локализации возгорания на площади 10 "квадратов".
"Ликвидация пожара на площади 10 квадратных метров. От МЧС России к ликвидации пожара привлекались 23 человека личного состава и шесть единиц техники", – говорится в сообщении.
В пресс-службе театра сообщили, что жертв и пострадавших нет. Отмечается, что негативных последствий удалось избежать "благодаря современной системе пожаротушения, установленной еще несколько лет назад, слаженной работе ответственных служб театра и оперативному прибытию на место сотрудников МЧС".
