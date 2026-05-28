В Махачкале потушили пожар в здании театра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в здании Русского драматического театра в Махачкале ликвидирован на площади 10 квадратных метров.
- Жертв и пострадавших нет, негативные последствия удалось избежать благодаря современной системе пожаротушения и оперативным действиям ответственных служб.
МАХАЧКАЛА, 28 мая - РИА Новости. Пожар в здании Русского драматического театра в Махачкале ликвидирован, сообщается в канале ГУ МЧС России по Дагестану на платформе "Макс".
Ранее в ведомстве сообщили, что в театре произошло возгорание: горел цех реквизита. Предварительная площадь пожара составляла 50 квадратных метров, затем сообщалось о локализации возгорания на площади 10 "квадратов".
В пресс-службе театра сообщили, что жертв и пострадавших нет. Отмечается, что негативных последствий удалось избежать "благодаря современной системе пожаротушения, установленной еще несколько лет назад, слаженной работе ответственных служб театра и оперативному прибытию на место сотрудников МЧС".