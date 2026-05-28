В Махачкале потушили пожар в здании театра

Ранее в ведомстве сообщили, что в театре произошло возгорание: горел цех реквизита. Предварительная площадь пожара составляла 50 квадратных метров, затем сообщалось о локализации возгорания на площади 10 "квадратов".

В пресс-службе театра сообщили, что жертв и пострадавших нет. Отмечается, что негативных последствий удалось избежать "благодаря современной системе пожаротушения, установленной еще несколько лет назад, слаженной работе ответственных служб театра и оперативному прибытию на место сотрудников МЧС".