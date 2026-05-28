В Махачкале в театре горит цех реквизита

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Русском драмтеатре в Махачкале горит цех реквизита.
- Предварительная площадь пожара составляет 50 квадратных метров.
МАХАЧКАЛА, 28 мая - РИА Новости. Цех реквизита горит в Русском драмтеатре в Махачкале, предварительная площадь пожара 50 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Дагестану.
Ранее в экстренную службу "112" поступило сообщение о пожаре в Русском драматическом театре в Махачкале. К месту происшествия были направлены силы и средства по повышенному рангу сложности.
"Предварительно горит цех реквизита… В 16.59 (мск) прибыли на место. Есть задымление… предварительная площадь пожара 50 квадратных метров", – говорится в сообщении на сайте управления.
На месторождении на Ямале произошел пожар
27 мая, 17:50