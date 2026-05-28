Шесть человек погибли при израильском ударе по Ливану, сообщил источник
09:30 28.05.2026
Шесть человек погибли при израильском ударе по Ливану, сообщил источник

  • При израильском авиаударе по поселению Адлун в районе Сайды на юге Ливана погибли шесть человек, среди которых двое детей, сообщил источник.
БЕЙРУТ, 28 мая — РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в результате израильского авиаудара по поселению Адлун в районе Сайды на юге Ливана, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
"Шесть человек погибли в результате израильского удара по поселению Адлун в районе Сайда на юге Ливана, среди погибших — двое детей", — сказал собеседник агентства.
Несмотря на объявленный в ходе переговоров в Вашингтоне режим прекращения огня, Израиль продолжает ежедневно наносить удары по десяткам населенных пунктов Ливана, включая крупные города Тир и Набатия.
По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских атак в среду погибли 56 человек, еще 103 получили ранения.
